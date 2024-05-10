Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России. "Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
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