Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России. "Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.