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Новости на ночь и утро 12 сентября: в России запустили связь 5G, "Школа доверия", Путин о вводе европейских войск на Украину

Новости на ночь и утро 12 сентября: в России запустили связь 5G, "Школа доверия", Путин о вводе европейских войск на Украину

Новый стандарт связи запустили в России, Минпросвещения запустило линию психологической помощи "Школа доверия", Владимир Путин во время рабочего визита в Индию ответил на вопросы СМИ.

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