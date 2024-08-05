Жмеринка у моря

Александр Фидель 5 августа 2024 г. В перестроечном фильме по повести Юрия Полякова «ЧП районного масштаба» секретарь райкома комсомола спрашивает у подчиненного: — Что у нас с процентом роста рядов? — Скоро придется по второму разу всех принимать (т.