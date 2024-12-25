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  • владимир Сырников
    Согласен, и даже больше того скажу, Предатели на самом верху и это даже не столько  олигархи и чиновники,  сын Песков...Сухогруз Миноборо...
  • Семен Демин
    Предатели на самом верху. Это олигархи и чиновники, чьи детки живут во вражеских странах. Они ведут дело к поражению ...Сухогруз Миноборо...
  • Silver Kont
    Чтой-то ингерманда сегодня разошлась! Никак на душе праздник из-за катастрофы судна, вся ципсота веселится и ликует.....Сухогруз Миноборо...

Просто сюр какой-то....

Просто сюр какой-то....

Люсинэ  Аветян Ой, ну надо же, австралийский премьер-министр запереживал, забеспокоился.Требует, чтобы к австралийскому "биологу", изловленному на другом континенте, в чужой ему стране, с которой его страна (Австралия) официально не находится в состоянии войны, с оружием в руках, относились хорошо, по голове чтобы его не били, женевскую конвенцию чтобы соблюдали.

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