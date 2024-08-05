Ignio.com Рак. Ежедневный любовный гороскоп за 8 августа 2024 года

У вас есть цель, и вы к ней идёте с завидным упорством, не замечая преград. Только не сочтите желанный результат за очередную преграду и не снесите и его заодно, а то сегодня вероятность такого исхода более чем велика.
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