Басурин: Киев перебросил националистов из «Правого сектора» в поселок к северу от Донецка

Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global look press Народная милиция ДНР получила информацию об отправке Киевом вооруженного отряда бойцов «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) в населенный пункт к северу от столицы республики.
Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global look press Народная милиция ДНР получила информацию об отправке Киевом вооруженного отряда бойцов «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) в населенный пункт к северу от столицы республики.
Свежие комментарии