Басурин: Киев перебросил националистов из «Правого сектора» в поселок к северу от Донецка

Басурин: Киев перебросил националистов из «Правого сектора» в поселок к северу от Донецка

Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global look press Народная милиция ДНР получила информацию об отправке Киевом вооруженного отряда бойцов «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) в населенный пункт к северу от столицы республики.

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