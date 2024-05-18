Почти треть россиян сталкивались с мошенничеством на маркетплейсах

Треть россиян говорят о том, что сталкивались с мошенничеством на маркетплейсах. Сегодня у общества уже возникает много вопросов к этим площадкам, поэтому пришло время для комплексного регулирования их работы.
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