Народный фронт поздравил участников СВО с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 22 февраля, ФедералПресс. Активисты Народного фронта изготавливают детали для дронов, организуют благотворительные концерты и встречи с героями СВО, отправляют на фронт вещи и технику, организуют курсы тактической медицины для студентов и посещают раненых бойцов в больницах.