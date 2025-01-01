🏖 В Сакском районе отремонтируют курортные зоны за 100 млн рублей Как сообщил директор ГУП РК «Крымавтодор» Максим Демин, работы выполнят до первого курортного сезона.
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🏖 В Сакском районе отремонтируют курортные зоны за 100 млн рублей Как сообщил директор ГУП РК «Крымавтодор» Максим Демин, работы выполнят до первого курортного сезона.