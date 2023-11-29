Левкин: в Москве на Новочеремушкинской улице достроили дом по реновации

В Юго-Западном округе Москвы ввели в эксплуатацию новостройку для участников программы реновации. Обладателями новых квартир станут 450 человек, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
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