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Левкин: в Москве на Новочеремушкинской улице достроили дом по реновации

Левкин: в Москве на Новочеремушкинской улице достроили дом по реновации

В Юго-Западном округе Москвы ввели в эксплуатацию новостройку для участников программы реновации. Обладателями новых квартир станут 450 человек, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

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