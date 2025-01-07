Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о невыплате зарплаты в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением трудовых прав сотрудников одной из коммерческих организаций в Республике Татарстан.
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