Куба призвала привлечь США к ответственности за соучастие в геноциде палестинского народа

Заместитель главы Министерства иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио назвал ситуацию в секторе Газа геноцидом и призвал привлечь США к ответственности за соучастие в величайшем преступлении XXI века.
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