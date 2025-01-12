5 знаков китайского гороскопа, которым в 2025 году Зеленой Змеи придется несладко

Каждый год по восточному календарю приносит свои особенности и испытания. Год Зелёной Деревянной Змеи, который начинается 29 января 2025 года, обещает быть временем мудрости, стратегического мышления и внутренней трансформации.
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