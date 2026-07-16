Silver Update 16JUL2026: Final Wave Down Silver Futures COMEX_DL:SI1! aibek This is the remastered chart as market shows itself clearly over time Corrective structure of wave B transformed into ABCDE triangle It was completed at the end of May Large wave C is about to finish soon as it has 4 out of 5 waves completed Although wave 4 still might build some complex structure RSI confirmed wave 3 with Bullish Divergence Wave 5 of C should at least revisit the bottom of wave 3 of C at $55.
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