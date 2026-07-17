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FiNE NEWS

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Kratos получила финансирование почти на $400 млн для развития гиперзвуковых технологии

Компания Kratos Defense & Security Solutions получила от Министерства обороны США около 400 миллионов долларов на ускорение разработки гиперзвуковых систем и других проектов, связанных с национальной безопасностью.

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