Kratos получила финансирование почти на $400 млн для развития гиперзвуковых технологии

Компания Kratos Defense & Security Solutions получила от Министерства обороны США около 400 миллионов долларов на ускорение разработки гиперзвуковых систем и других проектов, связанных с национальной безопасностью.
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