ИЗВЕСТИЯ iz

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Вырос мой цветочек: дамский роман о свадебном платье Елизаветы II

Вырос мой цветочек: дамский роман о свадебном платье Елизаветы II

В романе канадской писательницы Дженнифер Робсон «Платье королевы» две простые трудолюбивые девушки — англичанка и француженка — работают вышивальщицами у знаменитого кутюрье Нормана Хартнелла, одевающего сливки общества и королевскую семью.

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