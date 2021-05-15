Вырос мой цветочек: дамский роман о свадебном платье Елизаветы II

В романе канадской писательницы Дженнифер Робсон «Платье королевы» две простые трудолюбивые девушки — англичанка и француженка — работают вышивальщицами у знаменитого кутюрье Нормана Хартнелла, одевающего сливки общества и королевскую семью.
В романе канадской писательницы Дженнифер Робсон «Платье королевы» две простые трудолюбивые девушки — англичанка и француженка — работают вышивальщицами у знаменитого кутюрье Нормана Хартнелла, одевающего сливки общества и королевскую семью.
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