Горький вкус многополярья: Америка получила оплеуху от Нигера и Грузии

Если мы хотим, чтобы Америка была в безопасности и обладала влиянием, нам нужно создавать для нее прочную основу, состоящую из соблюдения мира, уважительного отношения к человеческой жизни и к суверенитету других стран.
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