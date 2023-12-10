Итальянский журналист рассказал, что Ермак может стать самым безопасным преемником для Зеленского

Другие кандидаты подвергают политическую карьеру и даже жизнь Зеленского угрозе, пишет Элизео БертоласиСамым безопасным преемником президента Украины Владимира Зеленского может стать руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.
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