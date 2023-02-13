Военное обозрение

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Глава Чечни рассказал о подробностях недавнего покушении на генерала Апты Алаудинова

Глава Чечни рассказал о подробностях недавнего покушении на генерала Апты Алаудинова

Похоже, что украинские спецслужбы нацелились на российское военное командование. При этом методы достижения поставленной задачи по-прежнему используются исключительно террористические.

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