На нее вся надежда: 5-летнюю дочь Заворотнюк привели на кладбище

Маленькая непоседа Мила пришла на могилу к маме в поминальный день. Могила Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище кадрНа девятый день после смерти Анастасии Заворотнюк на Троекуровское кладбище к ее могиле пришли самые близкие: мама, муж и дети актрисы.
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