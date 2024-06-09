На нее вся надежда: 5-летнюю дочь Заворотнюк привели на кладбище

Маленькая непоседа Мила пришла на могилу к маме в поминальный день. Могила Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище кадрНа девятый день после смерти Анастасии Заворотнюк на Троекуровское кладбище к ее могиле пришли самые близкие: мама, муж и дети актрисы.