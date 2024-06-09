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На нее вся надежда: 5-летнюю дочь Заворотнюк привели на кладбище

На нее вся надежда: 5-летнюю дочь Заворотнюк привели на кладбище

Маленькая непоседа Мила пришла на могилу к маме в поминальный день. Могила Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище кадрНа девятый  день после смерти Анастасии Заворотнюк на Троекуровское кладбище к ее могиле пришли самые близкие: мама, муж и дети актрисы.

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