Российский флот создал убийцу подлодок. Новый игрок в морской гонке

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Я считаю , что пора уже перекрывать СМП сетями , минами , дежурными военными пограничными плавсредствами , контрольными буями и с космоса установить полный контроль и нацелить штатно-дежурные ракетные установки , для предотвращения проникновения в наши воды чужих транспортных средств любого назначения с установлением обязательной для недружественных нам стран оплаты кораблей любого назначения . И заметьте это навязывают всему Миру США ( психически не уравновешенные бузотёры как Трамп ), которые уже стали изгоями для всех исключительно стран . Они сами были инициаторами и получают по заслугам . Я считаю его надо принудительно запихать в клинику Лаврентия Палыча .