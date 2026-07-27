Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев подтвердил, что страна готовится к вводу в строй нового крупного надводного боевого корабля.
Российский флот создал убийцу подлодок. Новый игрок в морской гонке
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Я считаю , что пора уже перекрывать СМП сетями , минами , дежурными военными пограничными плавсредствами , контрольными буями и с космоса установить полный контроль и нацелить штатно-дежурные ракетные установки , для предотвращения проникновения в наши воды чужих транспортных средств любого назначения с установлением обязательной для недружественных нам стран оплаты кораблей любого назначения . И заметьте это навязывают всему Миру США ( психически не уравновешенные бузотёры как Трамп ), которые уже стали изгоями для всех исключительно стран . Они сами были инициаторами и получают по заслугам . Я считаю его надо принудительно запихать в клинику Лаврентия Палыча .
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Ингерман Ланская
поделись своими знаниями, чугунов, по части проживания в клинике рядом с лаврентьем палычам... судя по твоему бреду, чугунов, ты в этой клинике долгожитель
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