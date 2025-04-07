Глава Минфина США попросил Трампа чаще говорить о конечных целях пошлин

Глава Минфина США Скотт Бессент прилетел в гольф-клуб американского лидера Дональда Трампа во Флориде, где побеседовал с ним и попросил чаще говорить о конечных целях вводимых пошлин, а также о том, какие выгодные торговые сделки планируется заключить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии