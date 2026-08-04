VPN-сервисы в России режут: ограничения ужесточат еще больше

Минцифры вместе с провайдерами готовит новые серьезные ограничения в отношении VPN-сервисов.Как сообщает РБК, речь идет о новых механизмах контроля за IP-адресами, которые находятся в так называемых «белых списках».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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