В Самарской области на вокзале «Сызрань-1» возникла угроза утечки водорода

Экстренные службы были срочно стянуты на железнодорожную станцию "Сызрань-1". Этим утром, 27 июня, экстренные службы Сызрани были срочно стянуты на железнодорожную станцию "Сызрань-1" в связи с утечкой водорода из цистерны, сообщает "КТВ-Луч".