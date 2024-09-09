БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Алекс Сэм
    Наебулина ставленица МВФ, чтобы нас не выкинули со всех финансовых рынков её туда и поставили.СВО НАПРАВИЛ ДЕЛЕ...
  • Варлам Устрялов
    Встречал таких ар. мозги не дотягивают до куриных.Сложный разговор

В США так нельзя, в России – можно: Американец растерялся, увидев русскую ярмарку

В США так нельзя, в России – можно: Американец растерялся, увидев русскую ярмарку

Американских туристов в нашей стране увидишь не часто. Тем не менее какое-то количество жителей США, не обращая внимание на собственную пропаганду, всё же решается посетить Россию, которая для иностранцев по-прежнему остаётся terra incognita.

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