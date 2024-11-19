В Курске открылся агротехнологический класс для учащихся школы № 61

<p style="text-align:justify"><strong>Вчера благодаря трехстороннему соглашению о сотрудничестве между школой № 61, Курским ГАУ и АПХ «Мираторг» состоялось открытие аграрного класса, созданного на базе одной из курских школ.
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