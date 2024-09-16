Дайджест дня: Mustang GTD в цифрах, Denza без Мерседеса и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Опубликованы важнейшие характеристики суперкара Ford Mustang GTD, который дебютировал еще год назад и сильно отличается от обычного Мустанга.
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