Дайджест дня: Mustang GTD в цифрах, Denza без Мерседеса и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Опубликованы важнейшие характеристики суперкара Ford Mustang GTD, который дебютировал еще год назад и сильно отличается от обычного Мустанга.