Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Франция рассмотрит возможность найма сотрудников служб безопасности из других стран для работы на Олимпиаде-2024 в Париже

Франция может нанять сотрудников служб безопасности из других стран для работы на ОИ-2024. Как сообщила министр спорта Амели Удеа-Кастера, эту возможность сейчас рассматривает французское правительство.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх