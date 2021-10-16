Спасательный буксир Черноморского флота «Капитан Гурьев» вернулся в Новороссийск из Индийского океана

Экипаж буксира обеспечивал участие сборной команды Военно-Морского Флота в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2021», который проходил в порту Конарак, Исламской Республики Иран в августе текущего года.
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