НАТО больше не может быть целью Украины

То, что Украину не примут в НАТО – это уже общеизвестный факт. Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталий Дикого заявил политолог Константин Бондаренко, эмигрировавший с Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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