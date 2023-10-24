Во Владимирской области спасли подвыпившего рыбака

Нетрезвому рыболову на Клязьме повезло - он начал тонуть точно напротив спасательной станции.В воскресенье 22 октября дежуривший на гороховецкой спасательной станции Андрей Бондаревский спас подвыпившего рыбака, упавшего в Клязьму.
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