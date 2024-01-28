Благотворительная выставка карельского художника Евгения Кулешова откроется в Кондопоге

Кондопожская центральная библиотека организует благотворительную выставку современного искусства. Она продлится месяц, экспозиция будет обновляться, на закрытии будет проведен розыгрыш картин представленных на выставке.
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