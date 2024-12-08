25-летие подписания договора о создании Союзного государства. Решение принималось в непростое для обеих наших стран время.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
25-летие подписания договора о создании Союзного государства. Решение принималось в непростое для обеих наших стран время.
Свежие комментарии