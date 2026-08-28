1500 кВт через один разъем и зарядка за 5 минут. BYD установила уже 10 000 станций сверхбыстрой зарядки всего за полгода

В среднем компания устанавливает по 80 станций в день Компания BYD менее чем за шесть месяцев после запуска стратегии Flash Charging развернула в Китае 10 000 станций сверхбыстрой зарядки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым