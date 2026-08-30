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Украина сжигает турецкие сухогрузы - посла вызвали на ковёр в МИД

Украина сжигает турецкие сухогрузы - посла вызвали на ковёр в МИД

В Анкаре на ковёр вызван украинский посол Наримана Джелялова. Причина вызова связана с атаками беспилотников на два турецких судна в акватории Чёрного моря.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Борис Леонтьев
Борис Леонтьев

При всём том, что Эрдоган пыжится казаться самостоятельным правителем и султаном ньюосманской империи, Турция — член НАТО, и над Реджепом есть его западные хозяева. А это означает только то, что он, сколько бы не грозил укроклоуну пальчиком, без разрешения хозяев ничего делать не будет. И следовательно и дальше хохлы продолжат доставать турок.

Профиль пользователя Галина Чужая
Галина Чужая

Получается, что Турция нам, вместо Украины, сделала замечание и велела не трогать "мирные", ну оооочень мирные, корабли  западных стран, прибывающих на  Украину. Миротворцы, блин...