Украина сжигает турецкие сухогрузы - посла вызвали на ковёр в МИД

В Анкаре на ковёр вызван украинский посол Наримана Джелялова. Причина вызова связана с атаками беспилотников на два турецких судна в акватории Чёрного моря.
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При всём том, что Эрдоган пыжится казаться самостоятельным правителем и султаном ньюосманской империи, Турция — член НАТО, и над Реджепом есть его западные хозяева. А это означает только то, что он, сколько бы не грозил укроклоуну пальчиком, без разрешения хозяев ничего делать не будет. И следовательно и дальше хохлы продолжат доставать турок.
Турция сама их предоставляет чем сжигать их корабли. обмен неплохой .
Получается, что Турция нам, вместо Украины, сделала замечание и велела не трогать "мирные", ну оооочень мирные, корабли западных стран, прибывающих на Украину. Миротворцы, блин...