Украинские силовики ранили пожилую женщину в Петровском районе Донецка

Мирная жительница пострадала от артиллерийского налета украинских войск на Петровский район Донецка, 23 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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