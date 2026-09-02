Путин: Россия готова покинуть базу в Гюмри хоть завтра

Российской военной базы в армянском Гюмри не будет, если Ереван не заинтересован в ней. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, передает РИА Новости.
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