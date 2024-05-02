Танк "Абрамс" едет на Москву, но есть нюанс: Сергей Григоров напомнил о казусе Бабченко* Русофоб и провокатор Аркадий Бабченко*, называющий себя журналистом, в 2017-м грозился въехать в Москву на танке "Абрамс".