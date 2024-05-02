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Минобороны пригласило послов стран НАТО посетить выставку трофейной техники

Минобороны пригласило послов стран НАТО посетить выставку трофейной техники

Танк "Абрамс" едет на Москву, но есть нюанс: Сергей Григоров напомнил о казусе Бабченко* Русофоб и провокатор Аркадий Бабченко*, называющий себя журналистом, в 2017-м грозился въехать в Москву на танке "Абрамс".

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Послы сейчас валерьянку принимают, не до выставки.
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2 час.
Надежда
его кондратий хватит)
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2 час.
brigadier21 Snytsarienko
Покупатель это одно, а крупный сетевой маклер - другое и для него и тренд, и марка - имеют прямое значение.
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2 час.

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