Танк "Абрамс" едет на Москву, но есть нюанс: Сергей Григоров напомнил о казусе Бабченко* Русофоб и провокатор Аркадий Бабченко*, называющий себя журналистом, в 2017-м грозился въехать в Москву на танке "Абрамс".
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