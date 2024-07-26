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Дьюзбери-Холл о Мареске: «Чувствовал себя глуповатым, он ежедневно обучал меня чему-то новому. Игроки «Челси» поверили в него с первой минуты. Скоро сможем бороться минимум за топ-4»

Дьюзбери-Холл о Мареске: «Чувствовал себя глуповатым, он ежедневно обучал меня чему-то новому. Игроки «Челси» поверили в него с первой минуты. Скоро сможем бороться минимум за топ-4»

Полузащитник, перешедший в «Челси» из «Лестера» вслед за тренером, вспомнил о первых тренировках под его руководством.

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