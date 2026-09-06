Самокаты в Челябинске под прицелом: где теперь нельзя парковаться?

В южноуральской столице резко ужесточили правила для пользователей электросамокатов. Если раньше двухколесные средства передвижения можно было бросить почти где угодно, то теперь за неправильную парковку транспорт могут запросто эвакуировать.
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