Frankfurter Rundschau: Сара Вагенкнехт не исключила коалиции с ХДС в Германии

Набирающая популярность в Германии политик Сара Вагенкнехт не исключает создания коалиции между своей новой партией "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и Христианско-демократическим союзом (ХДС).
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