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В Белгородской области с февраля 2022 года разрушено более 30 000 жилищ

В Белгородской области с февраля 2022 года разрушено более 30 000 жилищ

Губернатор заявил, что восстановлено 24 000 и добавил: «К сожалению, эта работа продолжается». Вячеслав Гладков сегодня привел данные по разрушенным в результате атак вооруженных сил Украины домов и квартир с начала СВО и заверил: «Мы будем и дальше прилагать все усилия, чтобы быстрее вернуть жителям пострадавшее жилье».

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