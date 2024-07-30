В Белгородской области с февраля 2022 года разрушено более 30 000 жилищ

Губернатор заявил, что восстановлено 24 000 и добавил: «К сожалению, эта работа продолжается». Вячеслав Гладков сегодня привел данные по разрушенным в результате атак вооруженных сил Украины домов и квартир с начала СВО и заверил: «Мы будем и дальше прилагать все усилия, чтобы быстрее вернуть жителям пострадавшее жилье».