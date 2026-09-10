На Кубани 11 сентября ожидается до +30 °С без осадков

Синоптики Краснодарского ЦГМС представили прогноз погоды на пятницу, 11 сентября. По данным специалистов, на территории Кубани ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.
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