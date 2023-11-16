Что лучше лить в двигатель: «санкционку» от иностранных брендов или отечественное масло

На круглом столе «Текущие вызовы в индустрии смазочных материалов», собранном российским производителем горюче-смазочных материалов компанией ЛУКОЙЛ, были затронуты весьма любопытные темы, выходящие, казалось бы, за пределы интересов нефтепереработчиков.
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