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Пронедра

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Новый электрод с лекарством для кохлеарного импланта сберегает слух

Новый электрод с лекарством для кохлеарного импланта сберегает слух

Исследователи Национального университета Тайваня (NTU) и Национального университетского госпиталя Тайваня разработали гибкий пористый электрод для кохлеарного импланта, способный постепенно выделять противовоспалительный препарат прямо во внутреннем ухе.

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