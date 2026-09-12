Новый электрод с лекарством для кохлеарного импланта сберегает слух

Исследователи Национального университета Тайваня (NTU) и Национального университетского госпиталя Тайваня разработали гибкий пористый электрод для кохлеарного импланта, способный постепенно выделять противовоспалительный препарат прямо во внутреннем ухе.
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