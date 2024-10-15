Сотрудник архангельского вуза подозревается во взяточничестве

В областном центре в получении взятки заподозрили сотрудника одного из высших учебных заведений.Как установили региональные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, в конце 2023 года должностное лицо учебного заведения потребовало от директора коммерческой организации взятку в размере 500 тысяч рублей за заключение договора на проведение ремонтных работ в общежитии и их беспрепятственную приемку.