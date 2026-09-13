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Царьград

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Телеканал Fox сообщил, что Трамп назвал опросы фальшивыми

Телеканал Fox сообщил, что Трамп назвал опросы фальшивыми

Дональд Трамп, президент США, заявил, что опросы общественного мнения фальшивы. Он подчеркнул, что его рейтинг одобрения в Ирландии хороший, а в США очень высокий, но доверять можно лишь честно проведённым опросам.

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