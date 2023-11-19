Инсайдер показал прототип Nubia Z60 Ultra, у него просто огромный блок камеры

Nubia уже подогревает интерес к своему будущему флагману на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а известный инсайдер Digital Chat Station у себя на страничке в Weibo опубликовал фото прототипа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии