Apple предупредила поставщиков не использовать этикетки «Сделано на Тайване» на продуктах, чтобы не злить Китай после визита Нэнси Пелоси

⁠⁠ Технологическая компания сообщила своим поставщикам, что продукты или детали, произведенные на Тайване, должны быть идентифицированы как «Тайвань, Китай» или «Китайский Тайбэй», чтобы не указывать, что остров независим от Китая, сообщает японское издание деловых новостей Согласно Nikkei, Apple приняла такое решение, чтобы избежать возможных сбоев в цепочке поставок из-за проверки этикеток со стороны Китая, особенно в связи с тем, что компания готовится получить компоненты из Тайваня, которые будут использоваться для новых продуктов, запуск которых запланирован на конец этого года.