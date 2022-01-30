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Статистика COVID-19

Статистика COVID-19

30 января 2022 года в ЯНАО 1998 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 72 063) 62 095 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период 982) 546 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 23 пациента в тяжелом состоянии, 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 61 новый случай среди […]30 января 2022 года в ЯНАО 1998 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 72 063) 62 095 человек выздоровело 1 человек умер (за весь период 982) 546 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 23 пациента в тяжелом состоянии, 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 61 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 8 812) 1937 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 63 251) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

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